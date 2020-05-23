ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как работают московские больницы в условиях пандемии коронавируса

11:58
  • суббота
  • 23 мая 2020

Стационары справляются с наплывом больных

Ситуация с распространением коронавируса в Москве позволяет увеличить объёмы плановой медицинской помощи гражданам. Об этом заявил Сергей Собянин на совещании с главврачами столичных клинических больниц.
Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи

На пике заболеваемости многие госпитали перестроились на совершенно новый режим, врачи работали на пределе, но не переставали лечить пациентов и с другими диагнозами.

Объём высокотехнологичной онкологической помощи за этот период даже увеличился почти на треть.  На пике эпидемии даже в обычных клиниках выявляли множество больных с коронавирусом. Поэтому врачам пришлось научиться работать по-новому: разграничивать потоки пациентов, организовывать при стационарах специальные обсерваторы и делать всё, чтобы люди как можно реже посещали медучреждения без острой необходимости. В частности, появилась практика дистанционных консультаций.

Сейчас, отмечают врачи, ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Из 24 тысяч коронавирусных коек в городских стационарах занято 16 тысяч. Больницы вновь готовы постепенно возвращаться к нормальному режиму приёма больных, сообщает "ТВ Центр".

Обращаясь к руководителям московских клиник, Сергей Собянин отметил: несмотря на спад эпидемии, в столице всё ещё выявляют много новых случаев, в московских больницах - тысячи пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Борьба с коронавирусом не прекращается, но при этом необходимо постепенно увеличивать объёмы плановой медицинской помощи.

Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях пандемии. Получить направление на госпитализацию теперь можно будет не только в поликлинике по месту прикрепления, но и в любом консультативно-диагностическом отделении. Каждого пациента, поступающего в стационар, обследуют на коронавирус.  В больницах будут строго разделять потоки людей, следить за соблюдением социальной дистанции и всех санитарных норм, увеличат интервалы между приёмами.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.