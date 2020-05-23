Как работают московские больницы в условиях пандемии коронавируса

Стационары справляются с наплывом больных

Ситуация с распространением коронавируса в Москве позволяет увеличить объёмы плановой медицинской помощи гражданам. Об этом заявил Сергей Собянин на совещании с главврачами столичных клинических больниц.

На пике заболеваемости многие госпитали перестроились на совершенно новый режим, врачи работали на пределе, но не переставали лечить пациентов и с другими диагнозами.

Объём высокотехнологичной онкологической помощи за этот период даже увеличился почти на треть. На пике эпидемии даже в обычных клиниках выявляли множество больных с коронавирусом. Поэтому врачам пришлось научиться работать по-новому: разграничивать потоки пациентов, организовывать при стационарах специальные обсерваторы и делать всё, чтобы люди как можно реже посещали медучреждения без острой необходимости. В частности, появилась практика дистанционных консультаций.

Сейчас, отмечают врачи, ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Из 24 тысяч коронавирусных коек в городских стационарах занято 16 тысяч. Больницы вновь готовы постепенно возвращаться к нормальному режиму приёма больных, сообщает "ТВ Центр".

Обращаясь к руководителям московских клиник, Сергей Собянин отметил: несмотря на спад эпидемии, в столице всё ещё выявляют много новых случаев, в московских больницах - тысячи пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Борьба с коронавирусом не прекращается, но при этом необходимо постепенно увеличивать объёмы плановой медицинской помощи.

Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях пандемии. Получить направление на госпитализацию теперь можно будет не только в поликлинике по месту прикрепления, но и в любом консультативно-диагностическом отделении. Каждого пациента, поступающего в стационар, обследуют на коронавирус. В больницах будут строго разделять потоки людей, следить за соблюдением социальной дистанции и всех санитарных норм, увеличат интервалы между приёмами.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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