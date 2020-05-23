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Пожар в больнице в Татарстане: погибли три пациента

10:30
  • суббота
  • 23 мая 2020

На месте работают следователи

В Татарстане прокуратура выясняет обстоятельства пожара в районной больнице Зеленодольска, в результате которого погибли пациенты. Огонь вспыхнул накануне вечером в одной из палат сосудистого отделения.
Пожар в московской больнице №50. Главное

Жертвами стали трое, ещё столько же госпитализированы с ожогами. Около 90 человек были эвакуированы.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности", сообщает "ТВ Центр".

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