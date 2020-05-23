Почему в США не доверяют российским данным по коронавирусу

Вашингтон начал расследование

Список самых востребованных специальностей в США пополнился профессией разоблачителя. 250 тысяч долларов обещаны тому, кто докажет версию о занижении данных по смертности в России. Теперь на это объявлен открытый конкурс. Впрочем, главным врагом для Америки уже назначен Китай

Столько получит компания, сумевшая таки доказать, что Россия всячески скрывает истинное положение дел в сфере здравоохранения. Ранее об этом заявили сразу несколько влиятельных изданий США. Речь шла и о мнимом занижении данных о смертности в результате заражения коронавирусом, и даже о том, что российские СМИ якобы призывали не мыть руки.

Однако убедительных аргументов, по всей видимости, не нашлось. Вот и приходится объявлять грант на роль лучшего прокурора. На заявку откликнулись и в российском посольстве, предложив найти лучшее применение деньгам, сообщает "ТВ Центр".

"Не полезнее было бы направить эти 250 тысяч долларов на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?" – задались вопросом дипломаты.

Антироссийскую повестку американской внешней политики не отрицает даже бывший посол Майкл Макфол. Правда, с некоторой оговоркой: мол, внешних врагов мало не бывает. В последнее время всё больше внимания Соединенных Штатов достаётся Китаю.

Антикитайские настроения уже вылились в целый ряд экономических санкций. Накануне Министерство торговли США добавило в чёрный список ещё 33 организации. Речь о китайских компаниях, которые работали в интересах китайской же армии. Не даёт Вашингтону покоя и гонконгская проблема. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей, которое открылось на этой неделе, приступили к рассмотрению нового законопроекта о национальной безопасности Гонконга. Америка его считает автономным регионом; и если Пекин не согласен, то это, как говорится, его проблемы.

Отношение Вашингтона к статусу своих же территорий Китай, похоже, мало волнует. В МИДе уже заявили, что как-нибудь сами разберутся. Такая решимость явно раздражает Белый дом. Перебирая все новые рычаги давления, Америка упоминает даже военный сценарий. Пентагон на всякий случай подсчитал: нынешнего флота никак не хватит, чтобы противостоять России и Китаю. А потому в ближайшее время численность ВМС США планируют довести до трёх с половиной сотен кораблей.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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