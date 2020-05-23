Что нашёл аппарат "Витязь" на дне Марианской впадины

Российский беспилотник опустился на самое дно мирового океана

Тайны Марианской впадины впервые исследовал автономный аппарат. Уникальную экспедицию в одном из самых загадочных мест планеты провели российские учёные и военные. Чтобы погрузить робота на глубину 10 тысяч метров и собрать данные им потребовалось больше половины суток.

На причале членов экипажа и научной экспедиции встречают с оркестром. Российским учёным и военным морякам удалось провести уникальную экспедицию в самом загадочном месте мирового океана с помощью аппарата "Витязь Д". Цели амбициозные - исследовать дно Марианской впадины, а это 10 тысяч метров. Глубину покоряли всего несколько раз: батискафы с человеком на борту и телеуправляемые подводные роботы. "Витязь" же, полностью автономный.

Аппарат погружался все глубже и глубже в течении 10 часов. 25 человек непрерывно наблюдают за процессом. За в это время "Витязь" совершил 56 команд, которые задали ему программисты. И выполнил главную - опустился на дно впадины. Аппарат исправно подавал сигналы. Как бы говорил о своём прекрасном самочувствии. Операторам даже не приходилось корректировать его действия. Связь с сушей автономный подводный робот поддерживал через специальный антенный комплекс, который тоже погружался в океан, сообщает "ТВ Центр".

Работать под водой "Витязь" может непрерывно в течении 30 часов. На столько хватает заряда батарей. Они вместе с электроникой вшиты в титановые контейнеры, которые составляют как бы скелет аппарата. Этот автономный робот - настоящий исследователь океана. С помощью эхолотов он определяет препятствия и обходит их. Датчики передают информацию о давлении, температуре и скорости звука. А камеры сканируют морское дно.

На дне Марианской впадины робот проработал почти 4 часа. Собрал гигабайты информации. Пока данные, в том числе и подводные съёмки специалисты держат в секрете. Учёным предстоит изучить всю информацию. Сам "Витязь" пока будет находиться во Владивостоке. Планируется, что на Тихоокеанском флоте он будет нести постоянную службу.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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