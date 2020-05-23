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Украина отказалась от диалога с гражданами Крыма

11:24
  • суббота
  • 23 мая 2020

Киев показал своё истинное лицо

Представители Украины продемонстрировали своё истинное отношение к проблемам Крыма, который Киев до сих пор считает своим. Украинская делегация отказалась принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации в Крыму.
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На этой неделе в Нью-Йорке прошла встреча, на которой по видеосвязи выступили жители Крыма, представители неправительственных организаций и общественности. Украинцы на встречу не пришли, сообщает РИА Новости.

В диалоге отказались принимать участие также Великобритания, США и Эстония. Российская сторона полагает, что представители этих стран нарушили сложившуюся в Совбезе практику проведения подобных встреч и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, на котором более 96% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Киев не признаёт результаты референдума и считает республику частью своей территории.

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