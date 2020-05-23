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Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей

10:41
  • суббота
  • 23 мая 2020

Вывод сделан на основе массового тестирования жителей города

По разным данным, от 12% до 20% жителей Москвы уже имеют иммунитет к коронавирусу. Данные добровольного тестирования свидетельствуют о том, что каждый восьмой житель столицы переболел COVID-19. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
В Москве значительно выросло число вылечившихся от COVID-19

"Из более чем 50 тысяч обследованных у 12,5% выявлены антитела иммуноглобулина G. Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", - сказал Хрипун.

Он также сообщил, что городские власти намерены провести до 6 миллионов тестов на иммунитет к коронавирусу. Исследование проводится методом случайной выборки в 30 поликлиниках города.

Между тем, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что до 20% жителей Москвы могли перенести новую коронавирусную инфекцию.

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