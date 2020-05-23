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Похудевшая на 10 килограммов Бабкина шокировала рассказом о своей болезни

19:28
  • суббота
  • 23 мая 2020

Певица была между жизнью и смертью

Надежда Бабкина чуть не умерла, пока лечилась от пневмонии. Впервые после болезни певица приехала в свой театр "Русская песня". Коллеги Бабкиной нашли её сильно похудевшей.
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"Встретили торжественно. С некоторыми ребятами не виделась очень давно. Спасибо вам!" - расчувствовалась певица и сразу же начала обсуждать новый спектакль.

Бабкина как будто и не болела. После выписки она уже успела сняться в новых выпусках "Модного приговора" и в программе "Сегодня вечером". Откровения певицы повергли в шок её поклонников. Оказывается, всенародно любимая исполнительница была на грани жизни и смерти.

У неё было поражено около 80% легких, а после перевода из реанимации в общую палату врачи вынесли жуткий вердикт. "Они так на меня смотрят и говорят: "Надь, теперь мы можем тебе сказать - пять процентов жизни тебе оставалось", - рассказала Бабкина.

Примерно в одно время с Надеждой Бабкиной переболели певцы Лев Лещенко, Стас Михайлов, Игорь Николаев, историк моды Александр Васильев. Сейчас до сих пор находится в больнице с коронавирусом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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