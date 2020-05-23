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Опровергнуты слухи о переставшем узнавать друзей Борисе Моисееве

19:47
  • суббота
  • 23 мая 2020

С певцом всё в порядке

Помощник Бориса Моисеева опровергнул появившиеся в информационном пространстве слухи о состоянии здоровья исполнителя. Что только не писали СМИ: якобы Моисеев никого не узнаёт, впал в беспамятство и не помнит знаковых событий своей жизни.
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"Состояние Бориса последние три-четыре года остаётся стабильным. Никаких претензий к своему здоровью артист не высказывает", - приводит слова Сергея Гороха "Комсомольская правда".

66-летний музыкант ведёт жизнь артиста-пенсионера: смотрит кино, гуляет, пьёт лекарства, раз в год выезжает на пленэр в Юрмалу. С Моисеевым всё в порядке, заверил журналистов помощник певца, который, по его признанию, бывает у артиста почти каждый день.

Борис Моисеев был чрезвычайно популярен в составе трио "Экспрессия" ещё в 70-80-е годы ХХ века. Он долгое время работал с Аллой Пугачёвой. Потом начал сольную музыкальную карьеру. В 2010 году Моисеева сразил первый инсульт, спустя пять лет – второй. Долгое время он приходил в себя, заново учился ходить и говорить.

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