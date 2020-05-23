ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Определены сроки испытания вакцины от коронавируса на людях

13:51
  • суббота
  • 23 мая 2020

Тестирование скоро начнётся

Клинические испытания вакцины против коронавируса на людях начнутся в начале июня, сообщают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Учёные уже разработали вакцину и проводят испытания на животных.
Российскую вакцину от коронавируса испытали на ученых

Как сообщил директор центра Александр Гинцбург, разработка вакцины идёт по утверждённому Минздравом плану. "Результаты очень положительные, проверены все возможные токсичности. Обезьяны в результате введения этой вакцины демонстрируют высокую иммуногенность препарата и его безопасность". – сообщил учёный.

Он также определил очередность, в которой будут применять вакцину после окончания испытаний и запуска её в массовое производство. Сначала вакцинировать будут медработников, которые непосредственно сталкиваются с вирусом. Затем - организованные коллективы с большим числом контактирующих между собой людей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.