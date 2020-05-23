Определены сроки испытания вакцины от коронавируса на людях

Тестирование скоро начнётся

Клинические испытания вакцины против коронавируса на людях начнутся в начале июня, сообщают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Учёные уже разработали вакцину и проводят испытания на животных.

Как сообщил директор центра Александр Гинцбург, разработка вакцины идёт по утверждённому Минздравом плану. "Результаты очень положительные, проверены все возможные токсичности. Обезьяны в результате введения этой вакцины демонстрируют высокую иммуногенность препарата и его безопасность". – сообщил учёный.

Он также определил очередность, в которой будут применять вакцину после окончания испытаний и запуска её в массовое производство. Сначала вакцинировать будут медработников, которые непосредственно сталкиваются с вирусом. Затем - организованные коллективы с большим числом контактирующих между собой людей.

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