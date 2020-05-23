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Новая реальность: последний звонок для школьников прозвенит онлайн 25 мая

13:44
  • суббота
  • 23 мая 2020

Акция пройдёт в соцсетях

25 мая для всех российских выпускников прозвенит последний звонок. В этом году он пройдёт в онлайн-формате из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Собянин обратился к ученикам и педагогам московских школ

Как рассказали в Министерстве просвещения, акция в поддержку выпускников школ "Последний звонок - 2020" состоится  в 10 утра по московскому времени на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

В этом году в 9 классах были отменены государственные экзамены, выпускники 11 классов сдадут ЕГЭ позже. В Минпросвещения надеются, что новый учебный год начнётся в обычном режиме 1 сентября.

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