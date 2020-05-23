Москва проводит самое крупное в мире тестирование на антитела к COVID-19

Планируется взять анализы у 6 миллионов человек

В Москве стартовало самое масштабное в мире исследование на антитела к коронавирусу. Власти столицы планируют провести тесты у шести миллионов человек, сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Москва начала самый масштабный в мире, беспрецедентный проект исследования популяционного иммунитета в мегаполисе. Количество, объём исследования - от 3 до 6 миллионов, это, конечно, беспрецедентный объём исследований", - сказал Хрипун.

Массовое тестирование, по словам главы департамента, поможет подготовиться ко второй волне заболевания.

Также Хрипун отметил, что более 12% жителей Москвы уже имеют иммунитет к коронавирусу. "Из более чем 50 тысяч обследованных у 12,5% выявлены антитела иммуноглобулина G. Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", - сказал Хрипун.

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