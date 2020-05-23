Власти Бразилии не справляются с пандемией коронавируса

От болезни умирает по тысячи человек в сутки

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 5 300 000 человек, умерших – более 340 тысяч. Тяжёлая ситуация в Бразилии. В стране 330 000 инфицированных и более 20 000 летальных исходов. Последние три дня COVID-19 уносит по тысяче жизней в сутки. Очаги эпидемии - крупнейшие города страны Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, сообщает "ТВ Центр".

Вирус проник и в джунгли Амазонки. В поселениях индейцев выявлены трое заболевших. В числе причин взрывного роста пандемии специалисты называют недостаточное число проводимых тестов и легкомысленное отношение властей. Президент Жаир Болсонару до последнего называл коронавирус обычным гриппом.

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