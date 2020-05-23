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"Лидеры России" покоряют Эльбрус

16:04
  • суббота
  • 23 мая 2020

На вершину горы поднимут Знамя Победы

Подняться под облака на главную вершину страны. "Лидеры России" готовятся покорить Эльбрус. В традиционном восхождении участвуют финалисты третьего сезона масштабного конкурса - флагмана президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Участники пройдут буквально по стопам своих предшественников, которые отправлялись в экспедицию уже дважды. Впрочем, организаторы обещают, что это восхождение будет особенным, поскольку выпадает на празднование окончания второй мировой войны, сообщает "ТВ Центр".

"У нас возникла идея в рамках восхождения на Эльбрус поднять Знамя Победы и более того, сделать параллельно активность в Приэльбрусье, провести целый ряд уроков памяти и славы, и мы очень надеемся, что примут участие не только финалисты этого сезона, но и финалисты прошлых сезонов", - рассказал победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Олег Жданеев.

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