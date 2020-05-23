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Сделан прогноз о снижении пенсионного возраста в России

17:31
  • суббота
  • 23 мая 2020

Это может произойти при ухудшении ситуации на рынке труда

В России могут снизить пенсионный возраст из-за пандемии коронавируса. Она уже привела к сокращению рабочих мест, ситуация может усугубиться в будущем.
В России предложили упростить выход на досрочную пенсию

Доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева предположила, что если ситуация на рынке труда станет критической, то число рабочих мест для старшей возрастной группы уменьшится, поскольку пожилые граждане защищены государственным пособием, сообщает "Прайм".

Всё это может подтолкнуть власти к решению о понижении пенсионного возраста. Но произойдёт это не в 2020 году, а позже, полагает эксперт.

Три российских министерства сейчас разрабатывают общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики в условиях пандемии. В плане есть пункт о смягчении условий для досрочного выхода на пенсию. Сейчас оформить пенсию раньше срока модно лишь в случае потери работы за два года до наступления пенсионного возраста.

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