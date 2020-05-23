Скоростную автодорогу от Москвы до Казани построят раньше срока

Трасса значительно сократит время в пути

Скоростную автомобильную трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года, что в два быстрее запланированного. Такое заявление сделал у себя в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Вчера закончил разбирать планы дороги "Москва – Казань". Буду еженедельно проводить штаб, чтобы раскачать эту стройку. Нормативный срок строительства - восемь лет, хотим попробовать собрать эту схему за четыре года", - сказал заместитель главы правительства.

Дорога от Москвы до Казани входит в масштабный проект "Европа - Западный Китай", охватывающий территории России, Казахстана и КНР. Общая длинна трассы от Санкт-Петербурга до китайского города Ляньюньган превышает восемь тысяч километров.

Автодорога "Москва-Казань" по задумке разработчиков должна в два раза сократить время в пути между городами.

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