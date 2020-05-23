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Собянин обратился к переболевшим коронавирусом донорам

14:24
  • суббота
  • 23 мая 2020

Мэр поблагодарил их за заботу о других людях

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил доноров, которые переболели коронавирусом и откликнулись на призыв властей сдать кровь для лечения других больных. Всего таких людей в столице уже более 650 человек.
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"Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19. Её переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу - так они быстрее идут на поправку. Донорами стали уже 672 жителя столицы. Спасибо!" - написал Собянин у себя в Instagram.

Мэр отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется. Но на начало мая пришёлся пик заболеваемости, поэтому много больных нуждаются в переливании плазмы.

Донором может стать переболевший коронавирусом человек от 18 до 55 лет без хронических и опасных инфекционных заболеваний. Для доноров предусмотрены денежные поощрения.

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