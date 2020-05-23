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Депутат Инна Святенко рассказала об организации летнего отдыха детей

14:39
  • суббота
  • 23 мая 2020

В Москве работают виртуальные лагеря развлечений

Детские оздоровительные лагеря в этом году откроются 1 июля из-за пандемии коронавируса, сообщила депутат Мосгордумы, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что эта тема – крайне важная в нынешних условиях, ведь дети уже достатчно долго находятся дома.
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"Регионам, учитывая постоянно меняющуюся эпидемиологическую ситуацию, рекомендовано перенести начало летней оздоровительной кампании на 1 июля. В лагерях будут отменены родительские дни, а для детей и сотрудников организации предварительно будет проводиться тестирование на COVID-19", - сказала Святенко.

Главное в организации отдыха - безопасность и здоровье детей, подчеркнула депутат. "Передвижение планируется организовать, создав зелёные коридоры в аэропортах и на вокзалах, чтобы минимизировать контакты детей с посторонними во время поездки", - добавила Инна Святенко.

Столичная программа летнего познавательного отдыха "Московская смена" для детей от 7 до 14 лет на июнь-июль была отменена. Возможно, что она будет действовать в августе. В качестве альтернативы депутат назвала  виртуальные онлайн-лагеря: "Киберлето-2020" и "Город открытий".

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