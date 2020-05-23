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В центре Москвы неизвестный захватил отделение банка

14:27
  • суббота
  • 23 мая 2020

На место выехала полиция

Столичные полицейские проверяют информацию о захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщает ТАСС. По неподтверждённой официально информации, неизвестный мужчина удерживает под угрозой взрыва несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном валу.

В службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек, сообщил источник в правоохранительных органах. На место происшествия выдвинулись оперативные службы города.

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Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
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