В центре Москвы неизвестный захватил отделение банка

На место выехала полиция

Столичные полицейские проверяют информацию о захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщает ТАСС. По неподтверждённой официально информации, неизвестный мужчина удерживает под угрозой взрыва несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном валу.

В службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек, сообщил источник в правоохранительных органах. На место происшествия выдвинулись оперативные службы города.

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