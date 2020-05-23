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Первые кадры с места захвата банка в Москве

15:06
  • суббота
  • 23 мая 2020

Злоумышленник требует крупную сумму денег

Захватчик удерживает шесть человек в отделении банка в центре Москвы и  требует выдать ему крупную сумму денег. В заложниках у мужчины находятся от одного до шести человек. Силовики расширили зону оцепления вокруг здания, так как захватчик вероятно вооружён, сообщает РИА Новости. Полиция ведёт переговоры с ним. По предварительным данным, мужчина работает курьером и попал в трудную жизненную ситуацию.
В центре Москвы неизвестный захватил отделение банка

Между тем в соцсетях появляются первые кадры с места происшествия. Видно, что вокруг отделения "Альфа-Банка" выставлено оцепление из сотрудников силовых служб, а автомобильное движение рядом с банком перекрыто.

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Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
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