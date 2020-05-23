В Киеве проверяют информацию о взрыве возле офиса пророссийской партии

О пострадавших не сообщается

В центре Киева прогремел взрыв. Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало, сообщает ТАСС.

По информации украинских информагентств, взрывное устройство сработало возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Он известен своими связями с Россией, а его партия составляет оппозицию действующей власти.

За некоторое время до взрыва рядом с офисом протестовала группа радикалов, выкрикивавших националистические лозунги и бросавших в сторону здания файеры. Информации о пострадавших в результате взрыва нет. Городская полиция не подтверждает и сам факт взрыва.

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