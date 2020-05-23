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Полиция обезвредила захватчика банка в центре Москвы

15:29
  • суббота
  • 23 мая 2020

Заложники освобождены

Полиция задержала захватчика банка в центре Москвы. Оружия у него не было, но в руках он держал муляж бомбы.
В центре Москвы неизвестный захватил отделение банка

Мужчина требовал деньги у сотрудников банка, он был одет в униформу одной из компаний по доставке еды. По предварительным данным, причиной инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Отделение "Альфа-банка" он захватил около 14:00 мск, в заложниках у мужчины сначала были шесть человек. Сотрудникам банка удалось выйти через запасной выход, в отделении оставался один посетитель.

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