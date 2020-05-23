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Захват заложников в центре Москвы. Главное

16:33
  • суббота
  • 23 мая 2020

Злоумышленник задержан и даёт показания

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата отделения Альфа-банка в центре Москвы. Офис кредитного учреждения на Земляном валу около 14:00 мск захватил мужчина, одетый в униформу одной из известных компаний по доставке еды.
В центре Москвы неизвестный захватил отделение банка

Изначально в отделении было семь человек – сотрудники и один посетитель. Банковским служащим удалось выйти на улицу через запасной выход. Захватчик требовал крупную сумму денег и говорил, что у него много кредитов и он попал в трудную жизненную ситуацию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники силовых служб быстро оценили обстановку и выставили оцепление. Рядом с офисом банка перекрыли движение транспорта. Силовики вступили с захватчиком в переговоры.

Примерно через час был предпринят удачный штурм офиса и злоумышленник был задержан. При штурме никто не пострадал. В руках у захватчика был муляж взрывного устройства, оружия у него не было. Полицейские выяснили, что он приехал в Москву из другого региона страны.

Сейчас здание проверяют полицейские с собаками, также на месте происшествия работают сапёры. Единственное что удалось найти – бутылку вина, которое захватчик распивал в банке. Есть информация, что злоумышленник действовал один и находился в неадекватном состоянии. Ему грозит наказание по статье Уголовного кодекса "Захват заложника", ответственность по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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