Самые богатые люди мира стали за время пандемии ещё богаче

А бедные - ещё беднее

Пандемия коронавируса помогла стать богаче самым богатым людям мира. Их суммарное состояние выросло за последние два месяца на 255 миллиардов долларов, сообщает "Форбс".

Речь идёт о 25 богатейших людях планеты, среди которых – глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель Amazon Джефф Безос и один из основателей Microsoft Билл Гейтс. Общая стоимость активов 25 миллиардеров на сегодня составляет 1,5 триллиона долларов.

При этом доходы среднестатистического жителя Земли в условиях пандемии в целом сократились. К примеру, в США с середины марта за пособиями по безработице обратились 39 миллионов человек. Рост безработицы отмечен и в других странах мира.

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