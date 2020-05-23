Появилось видео с места штурма в офисе захваченного банка

Полиция проводит следственные действия

Следственный комитет опубликовал видео, сделанное через несколько минут после операции по обезвреживанию захватчика банка в центре Москвы. На кадрах видно, что рядом с офисом находятся сотрудники спецслужб, а в самом отделении по полу разбросаны офисная мебель и верхняя одежда, по всей видимости, принадлежащая захватчику.

Мужчину, угрожавшего взорвать отделение Альфа-банка на Земляном валу в Москве, задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе муляж взрывного устройства.

Захватчик требовал крупную сумму денег и говорил, что у него много кредитов и он попал в трудную жизненную ситуацию. Позже стало известно, что мужчина задолжал около двух миллионов рублей. Он приехал в Москву из другого региона страны.

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