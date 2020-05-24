ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве резко снизилось число заражённых коронавирусом

11:01
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

За сутки отмечен самый низкий прирост с начала мая

 2 516 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Это самый низкий показатель с начала мая. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 163 913 человек, умерли  1 993 пациента. Число вылечившихся выросло до 50 тысяч человек.
В Москве значительно выросло число вылечившихся от COVID-19

На прошлой неделе в Москве началось массовое тестирование жителей города на антитела к коронавирусу. Более 50 тысяч человек уже сдали анализы. Врачи выяснили, что 12,5% людей уже переболели COVID-19 и у них выработался иммунитет.

Сейчас москвичей приглашают сдать анализ, выборочно рассылая письма по электронной почте, а с 27 мая каждый желающий сможет пройти тест по предварительной записи на сайте mos.ru.

По состоянию на 24 мая, в России зарегистрировано более 344 тысяч случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 3,5 тысячи человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 5,4 миллиона человек, умерло более 344 тысяч заразившихся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.