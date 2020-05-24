В Москве резко снизилось число заражённых коронавирусом

За сутки отмечен самый низкий прирост с начала мая

2 516 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Это самый низкий показатель с начала мая. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 163 913 человек, умерли 1 993 пациента. Число вылечившихся выросло до 50 тысяч человек.

На прошлой неделе в Москве началось массовое тестирование жителей города на антитела к коронавирусу. Более 50 тысяч человек уже сдали анализы. Врачи выяснили, что 12,5% людей уже переболели COVID-19 и у них выработался иммунитет.

Сейчас москвичей приглашают сдать анализ, выборочно рассылая письма по электронной почте, а с 27 мая каждый желающий сможет пройти тест по предварительной записи на сайте mos.ru.

По состоянию на 24 мая, в России зарегистрировано более 344 тысяч случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 3,5 тысячи человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 5,4 миллиона человек, умерло более 344 тысяч заразившихся.

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