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8599 новых случаев коронавируса зафиксировано в России

10:40
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

Число заражённых превысило 344 тысячи

За сутки в России зафиксировано 8 599 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 344 481 человек с COVID-19. Наибольшее число заражённых по-прежнему выявляется в Москве, за сутки зарегистрировано 2 516 больных. В столице с начала пандемии выявлено 163 913 заражённых.
Определены сроки испытания вакцины от коронавируса на людях

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом улучшается и инфицированных становится меньше, в Россию может прийти вторая волна заболевания. Об этом несколько дней назад во время совещания о мерах борьбы с коронавирусом предупредил президент Владимир Путин. Новая вспышка болезни может произойти в стране конце октября или ноябре.

Президент призвал не забывать об этом при обсуждении смягчения ограничительных мер в регионах. Тем временем часть регионов сняли запреты на прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции. В Подмосковье с 23 мая отменены цифровые пропуска, в Москве с 25 мая откроются МФЦ и заработает каршеринг.

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