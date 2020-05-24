50 тысяч пациентов в Москве вылечились от COVID-19

В столице сохраняется хорошая динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 427 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, приблизилось к 50 тысячам.

Накануне, 23 мая стало известно, что пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов болезни. Это выяснили сингапурские учёные.

Сейчас в мире действует правило по которому пациента после лечения COVID-19 выписывают из больницы по результатам двух отрицательных тестов. Обычно это происходит не ранее, чем через две недели после постановки диагноза.

По данным на 23 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 161 397 пациентам, умерли с начала пандемии 1934 человека. В России больных зарегистрировано 335 882, в мире 5,4 миллиона человек инфицировано коронавирусом.

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