На Украине найден мёртвым депутат Рады

Валерию Давиденко было 47 лет

Народный депутат Украины от фракции "Доверие" Валерий Давиденко найден с огнестрельным ранением у себя в офисе. Об этом у себя в соцсети сообщил депутат Верховной Рады Илья Кива. Тело нашла уборщица, рядом лежал пистолет, сообщает издание Strana.ua.

Политику и предпринимателю Валерию Давиденко было 47 лет. Он дважды избирался в украинский парламент, также работал на должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия.

В нынешнем составе Рады Давиденко входил в комитет по вопросам экономического развития, был членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией и Аргентиной.

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