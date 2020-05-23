Депутат Мосгордумы: Работа МФЦ возобновляется с учётом всех необходимых мер безопасности

Центры заработают в столице с 25 мая

С 25 мая в Москве возобновляют свою работу многофункциональные центры. Как отметила член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Ольга Мельникова, это только первые шаги, до окончания эпидемии ещё очень далеко.

"Эпидемическая ситуация в Москве постепенно улучшается. Количество выздоровевших от коронавируса увеличивается. Ситуация позволяет с 25 мая смягчить действующие ограничения", - сказала Мельникова в интервью АГН "Москва".

Депутат назвала достаточными меры, которые применяются властями города, а действующие ограничения правильными. Мельникова напомнила, что москвичи смогут оформить водительское удостоверение, российские и заграничные паспорта, а также встать на регистрационный учёт. Кроме того, в 17 центрах города будут оформлять документы по кадастровому учёту и регистрацию прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей. Записаться можно будет в личном кабинете на портале mos.ru.

По мнению парламентария, при открытии центров, в них удастся избежать скопления людей. Сотрудники и посетители МФЦ будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Всем сотрудникам ежедневно будут измерять температуру перед началом приёма заявителей.

Ольга Мельникова напомнила москвичам о необходимости соблюдать социальную дистанцию при посещении центров. В этом поможет разметка на полу.

Напомним, что до 31 мая в Москве действуют режим самоизоляции и цифровые пропуска. Их необходимо оформлять для поездок на личном и общественном транспорте. Часть ограничений в городе снимается с 25 мая: откроются МФЦ и заработает служба каршеринга. Взять автомобиль напрокат можно будет не менее чем на 5 дней.

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