Москвичам пообещали экстремальную жару в июне-июле

Температура будет выше нормы

Синоптики предупредили жителей столичного региона о надвигающейся жаре. Она придёт в Москву в июне. Специалисты говорят, что может повториться ситуация 2010 года, когда в течение полутора месяцев в регионе стояла экстремальная жара.

Прогноз на предстоящее лето сделали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Там отметили, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири. В Центральной России пожары маловероятны.

Летом 2010 года Москву накрыл смог от лесных и торфяных пожаров. Температура редко опускалась ниже 25 градусов, в течение 40 дней днём было около 35-40 градусов.

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