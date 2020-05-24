Пик коронавируса прошли только два региона России

В остальных всё ещё впереди

Только в двух российских регионах пройден пик заболеваемости коронавирусом. Это – Москва и Московская область. На остальной территории страны ситуация ещё не пришла в норму. Там пик будет наблюдаться в течение ближайших одной-двух недель, сообщил РИА Новости эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Причиной роста заболеваемости в Москве в начале мая он назвал резкое увеличение числа проводимых тестов. В это же время были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях и вырос процент бессимптомных носителей вируса.

Именно поэтому пик заболеваемости в Москве наступил раньше прогнозируемого времени. Специалисты полагали, что на плато столица выйдет в самом конце мая.

"Я думаю, не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас", - предупредил Тавадян.

По данным на 24 мая, в России зарегистрировано 344 тысячи заражённых коронавирусом, в Москве – 163 тысячи. Число больных в мире на этой неделе превысило 5,4 миллиона человек.

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