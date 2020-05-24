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В России растёт число нарушителей режима самоизоляции

12:00
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

Люди не думают о своём здоровье

В России снижается число ежедневно регистрируемых больных коронавирусной инфекцией, а из больниц выписываются всё больше вылечившихся от болезни.
Россияне перечислили главные минусы самоизоляции

Позитивная динамика и рост числа выздоровевших - всё это во многом заслуга врачей, которые сейчас работают на пределе.

Там, где это необходимо, подключаются военные, чтобы совместными усилиями остановить пандемию. Но по-прежнему много и тех, кто сознательно или по глупости подвергает опасности себя и окружающих.

О нарушителях режима самоизоляции - Анна Пешехонова (смотрите видео).

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