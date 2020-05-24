В Киеве расследуют таинственную гибель депутата Рады

В стране сохраняется сложная политическая обстановка

На Украине растёт политическая напряжённость. В Киеве расследуют гибель депутата Верховной рады Валерия Давиденко. Следствие рассматривает версию самоубийства. Однако коллеги политика считают, что речь идёт об убийстве умышленном. Именно по этой статье открыто уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

Давиденко - самовыдвиженец. В Раде занимался вопросами экономического развития, был членом депутатской группы "Доверие". Те, кто плотно с ним общался и работал, уверяют - поводов для самоубийства не было. Накануне смерти политик рассказывал о планах на будущее.

Доверия к результатам расследований у жителей Украины нет. Поэтому, какими бы ни были выводы, останется пространство для домыслов. Множеством версий обросло и недавнее массовое убийство семерых бойцов Нацгвардии, которые отдыхали на берегу водоёма в Житомирской области. Инцидент мог произойти из-за того, что один из погибших обвинил арендатора частной базы отдыха в том, что он давал показания в полиции о взятках одного из местных правоохранителей. История запутанная и далеко не единичная.

Так или иначе, смерь депутата, массовое убийство на коррупционной почве сильно бьют по имиджу нынешней власти, которая лишь пытается создать образ правового государства. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук ни раз заявлял о важности сотрудничества с Россией. Однако сейчас в стране верховодят совсем другие силы. Накануне, 23 мая офис партии атаковали радикалы. Виновных показательно задержали, но отпустили уже через несколько минут.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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