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Захват банка в Москве обрастает новыми подробностями

12:19
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

При штурме никто не пострадал

Вину признал, но причину поступка объяснить не смог. В следственном комитете допросили Алексея Барышникова, который 23 мая захватил отделение банка в центре Москвы.
Полиция обезвредила захватчика банка в центре Москвы

Задержанный был дважды судим - за угон автомобиля и грабеж, а общая сумма его долгов составила почти два миллиона рублей. Мужчина ворвался в офис банка и пригрозил взорвать здание. При этом четких требований предъявить не смог.

Сотрудники организации успели покинуть помещение, а единственный заложник запустил трансляцию происходящего на своей странице в соцсети. Правоохранители взяли отделение банка штурмом и задержали злоумышленника, сообщает "ТВ Центр".

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Сотрудники оперативных служб около отделения "Альфа-банка" на Земляном валу
Сотрудники оперативных служб около отделения "Альфа-банка" на Земляном валу, где мужчина захватил заложников
Сотрудники оперативных служб около отделения "Альфа-банка" на Земляном валу, где мужчина захватил заложников
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
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