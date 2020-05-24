Захват банка в Москве обрастает новыми подробностями

При штурме никто не пострадал

Вину признал, но причину поступка объяснить не смог. В следственном комитете допросили Алексея Барышникова, который 23 мая захватил отделение банка в центре Москвы.

Задержанный был дважды судим - за угон автомобиля и грабеж, а общая сумма его долгов составила почти два миллиона рублей. Мужчина ворвался в офис банка и пригрозил взорвать здание. При этом четких требований предъявить не смог.

Сотрудники организации успели покинуть помещение, а единственный заложник запустил трансляцию происходящего на своей странице в соцсети. Правоохранители взяли отделение банка штурмом и задержали злоумышленника, сообщает "ТВ Центр".

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