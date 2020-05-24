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Ураза-байрам в онлайн-формате: мусульмане отмечают окончание поста

10:21
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

Президент поздравил верующих с праздником

Мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников - Ураза-байрам. Он знаменует окончание священного месяца Рамадан - строгого 30-дневного поста.
Мусульмане Москвы отметят Ураза-байрам дома

Верующих поздравил Владимир Путин. Он отметил вклад мусульманской общины в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, сообщает "ТВ Центр".

Традиционно в Уразу-байрам верующие собираются в мечетях на молитвы, ходят друг к другу в гости. Но в этом году из-за пандемии коронавируса - люди отмечают праздник дома. Тем не менее, в центральных мечетях имамы проводят богослужения, трансляции можно посмотреть онлайн.

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