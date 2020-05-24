"Комсомольской правде" - 95 лет

Коллектив газеты поздравил Владимир Путин

День рождения отмечает "Комсомольская правда". 95 лет назад - 24 мая 1925 года из печати вышел первый выпуск газеты. На страницах центрального органа ВЛКСМ печатались лучшие публицисты и литераторы советской эпохи: Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар, Михаил Кольцов, Николай Погодин.

В годы Великой Отечественной сводки с фронта передавали около сорока выездных редакций. 16 журналистов погибли на передовой. К началу 90-х годов тираж издания составлял 22 миллиона экземпляров, сообщает "ТВ Центр".

Одной из самых читаемых газет страны "Комсомолка" остаётся и сейчас. Причём, теперь её можно не только читать, но и слушать - на волнах одноимённой радиостанции. С праздником коллектив редакции уже поздравил Владимир Путин.

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