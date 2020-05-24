Депутат Мосгордумы отметила значение исследования на антитела к COVID-19 для борьбы с пандемией

В Москве проходит массовое тестирование

Тестирование на антитела к коронавирусу позволит выявить болезнь лёгкой или средней степени тяжести, а также в случае, если она проходит без симптомов. Такое мнение в интервью АГН "Москва" высказала депутат Мосгордумы, главврач поликлиники №3 Елена Самышина.

Исследования, которые сейчас массово проводятся в Москве, позволят принимать решения о смягчении ограничений или их отмене. Самышина напомнила, что власти намерены протестировать от 3 до 6 миллионов жителей Москвы. Цель проверки - понять, как распространяется коронавирус, какое количество москвичей уже имеют иммунитет к инфекции, узнать о тех, кто болеет в настоящий момент, но не знает об этом.

Массовое бесплатное тестирование стартовало на прошлой неделе, к концу этой более 50 тысяч человек сдали анализы. По их результатам стало понятно, что около 12% москвичей уже имеют иммунитет к новому вирусу.

Депутат Мосгордумы призвала жителей столицы прийти и сдать тест, с 27 мая это может сделать каждый желающий. Записаться на сдачу анализа необходимо на портале mos.ru.

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