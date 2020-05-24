Китай поставил на место США после обвинений из-за коронавируса

Пекин готов к сотрудничеству

В Китае ответили на нападки США. Пекин полагает, что за океаном распространяется политический вирус. "Большое сожаление вызывает факт, что в то время, когда эпидемия все еще не закончена, политический вирус также распространяется в США, там пользуются любым удобным случаем для нападок на Китай", - заявил глава МИД КНР Ван И.

Он призвал Штаты прекратить тратить время на разногласия и начать активнее сотрудничать в борьбе с коронавирусом. "Мы должны делать то, чего мир ожидает от нас", - указал глава китайской дипломатии.

Оценивая действия ВОЗ в условиях пандемии Ван И сказал, что организация давала профессиональные и своевременные рекомендации с самого начала вспышки коронавируса. Также дипломат подчеркнул, что Китай полностью открыт к сотрудничеству с мировым сообществом, чтобы выяснить происхождение коронавируса.

Ранее американские официальные лица бездоказательно обвинили Китай в сокрытии масштабов эпидемии. Нападки со стороны президента Дональда Трампа звучали и в адрес Всемирной организации здравоохранения. Также в США пытаются обвинить Россию в том, что она выдаёт недостоверную статистику заболевших и умерших от COVID-19.

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