В Центре подготовки космонавтов произошла вспышка коронавируса

Заразились 19 человек

В Центре подготовки космонавтов 19 человек заразились коронавирусом, среди инфицированных космонавтов нет, сообщает РИА Новости.

В ЦПК пояснили, что все случаи завезены из Москвы. При этом 13 человек уже вылечились.

5 мая от коронавируса умер член президиума Российской академии наук Евгений Микрин. Он был генеральным конструктором НПО "Энергия", отвечал за российские пилотируемые программы освоения космоса. Учёному было 64 года.

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