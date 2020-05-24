В Центре подготовки космонавтов произошла вспышка коронавируса

Заразились 19 человек
В Центре подготовки космонавтов 19 человек заразились коронавирусом, среди инфицированных космонавтов нет, сообщает РИА Новости.
В ЦПК пояснили, что все случаи завезены из Москвы. При этом 13 человек уже вылечились.
5 мая от коронавируса умер член президиума Российской академии наук Евгений Микрин. Он был генеральным конструктором НПО "Энергия", отвечал за российские пилотируемые программы освоения космоса. Учёному было 64 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"