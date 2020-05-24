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Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства

13:47
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

Президент отметил вклад главы РПЦ в защиту нравственности

Владимир Путин поздравил с днём тезоименитства патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В телеграмме, направленной в адрес предстоятеля РПЦ, глава государства отметил его вклад в защиту нравственности, семейных ценностей, культурных и патриотических традиций.
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Свои именины патриарх отмечает в День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей первой славянской азбуки. С 1991 года он празднуется в государственном масштабе как День славянской письменности и культуры.

В этом году из-за ограничений, введённых в условиях пандемии, впервые проходит без широких торжеств, сообщает "ТВ Центр".

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