Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства

Президент отметил вклад главы РПЦ в защиту нравственности
Владимир Путин поздравил с днём тезоименитства патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В телеграмме, направленной в адрес предстоятеля РПЦ, глава государства отметил его вклад в защиту нравственности, семейных ценностей, культурных и патриотических традиций.
Свои именины патриарх отмечает в День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей первой славянской азбуки. С 1991 года он празднуется в государственном масштабе как День славянской письменности и культуры.
В этом году из-за ограничений, введённых в условиях пандемии, впервые проходит без широких торжеств, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"