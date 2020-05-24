Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в условиях пандемии

Работы у них прибавилось

300 тысяч человек ежедневно наводят порядок в Москве, об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин. "Убирают улицы, подают электричество, газ и воду. Дел у коммунальщиков больше обычного. В период пандемии они дополнительно проводят дезинфекцию, обрабатывают улицы и тротуары", - написал глава города.

Он отметил, что на всех коммунальных объектах строго соблюдаются санитарные нормы. Люди работают в масках и перчатках, им постоянно проводят тесты на коронавирус.

Многие плановые работы по ремонту и благоустройству городских пространств сейчас приостановлены, сообщил мэр. "Спасибо вам за работу и чистоту в городе!" – обратился к коммунальщикам Сергей Собянин.

Напомним, что сейчас в Москве действуют режим самоизоляции и цифровые пропуска. Их необходимо оформить для поездок на личном и общественном транспорте.

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