ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в условиях пандемии

14:10
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

Работы у них прибавилось

300 тысяч человек ежедневно наводят порядок в Москве, об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин. "Убирают улицы, подают электричество, газ и воду. Дел у коммунальщиков больше обычного. В период пандемии они дополнительно проводят дезинфекцию, обрабатывают улицы и тротуары", - написал глава города.
Собянин обратился к переболевшим коронавирусом донорам

Он отметил, что на всех коммунальных объектах строго соблюдаются санитарные нормы. Люди работают в масках и перчатках, им постоянно проводят тесты на коронавирус.

Многие плановые работы по ремонту и благоустройству городских пространств сейчас приостановлены, сообщил мэр. "Спасибо вам за работу и чистоту в городе!" – обратился к коммунальщикам Сергей Собянин.

Напомним, что сейчас в Москве действуют режим самоизоляции и цифровые пропуска. Их необходимо оформить для поездок на личном и общественном транспорте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.