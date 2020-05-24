Гостей Крыма предупредили о карантине за свой счёт

Приезжать в республику без цели станет накладно

Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы, об этом предупредил глава республики Сергей Аксёнов. Все граждане России, которые приедут в регион без веских причин, будут принудительно проходить карантин.

При отказе платить за нахождение в обсерваторе деньги будут взыскиваться с граждан в судебном порядке. Сейчас, в условиях пандемии кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать в Крым беспрепятственно могут лишь командированные сотрудники организаций и предприятий России.

По состоянию на 24 мая, в Крыму зарегистрировано 340 случаев заражений коронавирусом, скончались девять человек. В России зафиксировано 344 481 инфицированный, умерло от осложнений коронавируса более трёх с половиной тысяч человек.

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