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Самая яркая пара проекта "Танцы со звёздами" распалась из-за коронавируса

17:27
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

Она не будет участвовать в финале

Алёна Бабенко заразилась коронавирусом и сейчас лежит в больнице. 48-летняя артистка несколько дней назад почувствовала себя плохо и из-за этого отказалась от съёмок в популярном шоу "Танцы со звёздами" на телеканале "Россия-1". Её пару с танцором Максимом Петровым называли самой яркой на проекте.
47-летняя Алена Бабенко похвасталась своим шпагатом

"Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Надеюсь скоро буду дома! К сожалению, в танцы наша пара уже не вернётся", - огорчила поклонников актриса.

Бабенко не первая участница "Танцев со звёздами", заболевшая коронавирусом. Ранее о положительном тесте на COVID-19 сообщила Мария Ивакова. У её партнера Евгения Папунаишвили коронавирус не обнаружили.

Эта пара, к счастью, не распалась: Мария и Евгений выйдут на паркет в финальной программе.

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