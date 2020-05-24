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На Пригожина накинулись из-за слов о бедствующих артистах

17:42
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

Продюсеру в стихах ответил Сергей Шнуров

Иосиф Пригожин не ожидал, что из-за его слов о бедствующих в пандемию коронавируса артистах поднимется такой шум. Продюсер оказался в центре скандала.
Подхвативший коронавирус Шнуров сам ходит за продуктами

Самым острым на язык оказался Сергей Шнуров. На жалобы Пригожина об отменённых концертах и карантине он ответил, как полагается, в стихах.  "Я ….., дядя Йося. Бедствуете с тётей Лерой?! Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим?". В конце Шнуров предложил Пригожину сосиски из популярной сети магазинов.

Пригожин поспешил оправдаться и, как это часто бывает, заявил о вырванных из контекста словах. "Речь в первую очередь не о Шнуре, не о Валерии, не о Филиппе Киркорове. Я плакался не о себе", - сказал продюсер в интервью "Комсомольской правде" и пояснил, что речь идёт об артистах, у которых из-за отмены концертной деятельности нет средств к существованию. Фамилии мастеров сцены Пригожин не назвал.

В интервью Пригожин обвинил Шнурова в имитации того, что он заодно с народом. "Он про себя, он про деньги, про бизнес! Продавать мат большого ума не надо. Я матом могу не ругаться, я им могу разговаривать. Ему мало не покажется", - пригрозил супруг Валерии.

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