Перепуганные американцы выдвинули претензии к Калининградской области

Советник Трампа не знаком с ситуацией в регионе

Калининградская область не даёт покоя американцам. Обособленный от основной территории России регион – как кость в горле западным политикам и чиновникам. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".

Помощник Дональда Трампа уверен в том, что географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой. Но, по его мнению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами.

Советнику Трампа уже ответили: глава Калининградской области Антон Алиханов назвал позицию администрации Дональда Трампа поверхностной.

"Когда я читаю про закрытую военную базу, то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает", - сказал Алиханов в интервью РБК.

Он напомнил, что Калининград уже давно стал центром туризма. После введения электронных виз в регионе было зафиксировано большое количество поляков и немцев, но не было американцев. Алиханов предположил, что О’Брайен обиделся именно из-за этого факта.

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