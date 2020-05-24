ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Перепуганные американцы выдвинули претензии к Калининградской области

16:21
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

Советник Трампа не знаком с ситуацией в регионе

Калининградская область не даёт покоя американцам. Обособленный от основной территории России регион – как кость в горле западным политикам и чиновникам. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал  Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
В Польше задумались о присоединении Калининградской области

Помощник Дональда Трампа уверен в том, что географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой. Но, по его мнению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами.

Советнику Трампа уже ответили: глава Калининградской области Антон Алиханов назвал позицию администрации Дональда Трампа поверхностной.

"Когда я читаю про закрытую военную базу, то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает", - сказал Алиханов в интервью РБК.

Он напомнил, что Калининград уже давно стал центром туризма. После введения электронных виз в регионе было зафиксировано большое количество поляков и немцев, но не было американцев. Алиханов предположил, что О’Брайен обиделся именно из-за этого факта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военные учения
Военные учения
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.