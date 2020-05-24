На юге России впервые за 20 лет в мае выпал снег

Образовались 10-сантиметровые сугробы

В Краснодарском крае и Адыгее выпал снег. В третьей декаде мая такое происходит впервые за 20 лет. Температура воздуха резко упала всего за сутки с 20-ти градусов тепла практически до нуля.

Местами выросли сугробы высотой более 10-ти сантиметров.

Налипший мокрый снег повредил линии электропередачи в нескольких населённых пунктах и повалил деревья. Резкое похолодание стало результатом вторжения атмосферного фронта с севера.

Синоптики назвали такие снегопады в конце мая аномалией, особенно для предгорных районов, сообщает "ТВ Центр".

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