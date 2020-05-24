Роспотребнадзор: "В России нет смертей от коронавируса на дому"

В стране удалось переломить ситуацию

В России не зарегистрированы случаи смерти от коронавирусной инфекции на дому, об этом сообщила в эфире телеканала "Россия-1" глава Роспотребнадзора Анна Попова. В других странах такое встречается.

Попова отметила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения из-за коронавируса. Сейчас наблюдается снижение регистрации случаев болезни. "Не оправдался ни один страшный прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций", - отметила глава надзорного ведомства.

Впереди – выход из ограничений и он, по словам Поповой, должен быть осторожным. "Главное в эйфорию не впасть. Все меры сработали таким образом, чтобы основная часть населения не была затронута этим вирусом", - отметила глава Роспотребнадзора.

В последние дни в России регистрируется всё меньше случаев выявления коронавируса. По данным на 24 мая, в стране всего 344 тысячи инфицированных, умерли три с половиной тысячи человек. В ряде регионов с 25 мая снимается часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

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