Российским регионам выделили ещё 100 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

До этого 50 миллиардов пошли на доплаты врачам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам из федерального бюджета 100 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.

Центр помогают субъектам, которым сейчас наиболее тяжело. Выделенные средства направят в 56 регионов, где налоговые и неналоговые поступления на начало мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Дополнительные деньги должны помочь сбалансировать консолидированные бюджеты в условиях эпидемиологических ограничений.

В середине мая в регионы были перечислены 50 миллиардов рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Не все врачи тогда получили причитающиеся доплаты. Президент Владимир Путин дважды обращал на это внимание ответственных лиц. Глава государства потребовал предоставит ему отчёт, почему произошло именно так.

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