Озвучены правила дистанционного голосования по поправкам в Конституцию

Оно может пройти в нескольких регионах

Центризбирком организует электронное голосование по поправкам в Конституцию в нескольких российских регионах, об этом глава ЦИК Элла Памфилова рассказала в интервью "Российской газете".

В масштабах всей страны дистанционное голосование проводиться не будет. "Речь может идти пока не более чем о трёх-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее московской технологии", - сообщила она. Ранее на выборах в Мосгордуму было опробовано такое голосование и власти назвали этот опыт удачным.

Памфилова подчеркнула, что инициативу о дистанционном голосовании должен проявить сам регион, защитив в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования.

24 мая в России вступил в силу закон, разрешающий проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней. Ближайшее по времени голосование намечено на сентябрь. Не исключено, что поправки в Конституцию будут вынесены на всенародное голосование раньше этого срока.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"