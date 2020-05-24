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Озвучены правила дистанционного голосования по поправкам в Конституцию

19:23
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

Оно может пройти в нескольких регионах

Центризбирком организует электронное голосование по поправкам в Конституцию в нескольких российских регионах, об этом глава ЦИК Элла Памфилова рассказала в интервью "Российской газете".
Избиркомам разрешили готовиться к голосованию по Конституции

В масштабах всей страны дистанционное голосование проводиться не будет. "Речь может идти пока не более чем о трёх-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее московской технологии", - сообщила она. Ранее на выборах в Мосгордуму было опробовано такое голосование и власти назвали этот опыт удачным.

Памфилова подчеркнула, что инициативу о дистанционном голосовании должен проявить сам регион, защитив в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования.

24 мая в России вступил в силу закон, разрешающий проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней. Ближайшее по времени голосование намечено на сентябрь. Не исключено, что поправки в Конституцию будут вынесены на всенародное голосование раньше этого срока.

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