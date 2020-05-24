Видео аварии двух грузовиков на МКАДе, в которой погиб человек

В районе ДТП парализовано движение

На 10 километре МКАДа произошла серьёзная авария. Столкнулись две грузовые машины, одна из них перевернулась. На видео, размещённом в Сети, видно, что по проезжей части разбросано содержимое кузова.

Известно, что в ДТП один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД. Движение в районе Рязанского проспекта сильно затруднено, дорожные службы оставили для проезда одну полосу.

Не исключено, авария произошла из-за сложных погодных условий. В момент столкновения шёл дождь.

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